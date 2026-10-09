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Удастся ли восстановить дата-центр после атаки БПЛА, подтвердить в Яндексе не могут

Удастся ли восстановить дата-центр после атаки БПЛА, подтвердить в Яндексе не могут

Компания продолжает оценивать последствия происшествия. Яндекс продолжает оценивать ущерб, нанесённый дата-центру в Сасово Рязанской области в результате атаки беспилотников утром 8 октября, о чем пишет Коммерсантъ.

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