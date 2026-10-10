«ЛизаАлерт» за сентябрь нашла 116 пропавших живыми в Свердловской области

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» за сентябрь отработал в Свердловской области 169 заявок о пропавших, живыми обнаружены 116 человек, ещё девять найдены погибшими, а 11 продолжают числиться пропавшими.
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