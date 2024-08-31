Ленинградский зоопарк рассказал о жизни сына капибар Кайсы и Ермака

Сейчас юный капибара чувствует себя очень хорошо и с удовольствием кушает. Как сообщили сотрудники зоопарка в своем телеграм-канале, детеныш чаще всего проводит время с отцом, а к матери приходит только за едой.
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