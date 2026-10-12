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Аргументы недели

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Сегодня хорошо написал Блумберг: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ

Сегодня хорошо написал Блумберг: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ

Живу в Ярославле. Вчера, как обычно, листал вечером новостную ленту в телефоне. Весь мир наперебой обсуждал сенсацию: Трамп принял решение временно снять санкции с России на поставку дизельного топлива в США.

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