Законодательное собрание немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт одобрило резолюцию, содержащую требование об отмене ограничительных мер в отношении РФ, а также о прекращении военной и финансовой поддержки Киева.
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