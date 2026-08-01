В Дагестане женщина-водитель насмерть сбила 13-летнюю девочку

В Дагестане 58-летняя водитель иномарки насмерть сбила 13-летнюю девочку. / Источник: © Прокуратура ДагестанаДве семьи из Нефтеюганска приехали на отдых в Дагестан и остановились в гостевом доме в селе Хазар.