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В Дагестане женщина-водитель насмерть сбила 13-летнюю девочку

В Дагестане женщина-водитель насмерть сбила 13-летнюю девочку

В Дагестане 58-летняя водитель иномарки насмерть сбила 13-летнюю девочку. / Источник: © Прокуратура ДагестанаДве семьи из Нефтеюганска приехали на отдых в Дагестан и остановились в гостевом доме в селе Хазар.

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