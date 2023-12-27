Рецепты от кино-литературных героев, мимо которых невозможно пройти

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в своей жизни мечтал оказаться в гостях у любимых книжных персонажей, чтобы с головой окунуться в царящую вокруг атмосферу, полностью прочувствовав тот самый миг блаженства, каково это попробовать блюда, которые подают в Хогвартсе на завтрак, а после отправиться на первый обед на борту легендарного «Титаника», заедая всё это мороженым с Джейн Остин.