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FiNE NEWS

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Венгрия впервые за 44 года полностью остановит АЭС «Пакш» из-за жары и низкого уровня Дуная

2 августа в 2:30 по московскому времени в Венгрии будет полностью остановлена единственная атомная электростанция «Пакш» из-за экстремальной жары и критически низкого уровня воды в реке Дунай, которая используется для охлаждения реакторов.

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