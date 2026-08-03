Венгрия впервые за 44 года полностью остановит АЭС «Пакш» из-за жары и низкого уровня Дуная

2 августа в 2:30 по московскому времени в Венгрии будет полностью остановлена единственная атомная электростанция «Пакш» из-за экстремальной жары и критически низкого уровня воды в реке Дунай, которая используется для охлаждения реакторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии