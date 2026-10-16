16 октября 2016 года в подъезде одной из панельных девятиэтажек в центре Донецка прозвучал взрыв: взрывчатка, заложенная с внешней стороны лифта, унесла жизнь одного из самых знаменитых командиров ополчения ДНР первой волны — Арсена Павлова (позывной "Моторола").