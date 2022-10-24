Парламентская газета

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Против создателя «Исламского батальона «Крым» открыли уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении создателя так называемого «Исламского батальона «Крым» — незаконного вооруженного формирования, члены которого принимают участие в боевых действиях против Вооруженных сил России на территории Украины.

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