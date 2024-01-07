ЦАХАЛ: боевые действия в Газе продлятся весь 2024 год

Уничтожение инфраструктуры ХАМАС на севере Газы не означает полного демонтажа группировки. Израиль ожидает, что боевые действия в палестинском анклаве будут длиться весь следующий год, пишет The Times of Israel.
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