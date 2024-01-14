Астрологический прогноз на 2024 год: Светлана Дараган предвидит судьбоносные изменения для России Елена ГалицкаяПопулярный астролог Светлана Драган представила свои прогнозы на весну 2024 года, в которых подчеркнула наступление грандиозной реструктуризации и судьбоносных изменений.
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