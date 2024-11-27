В Челябинске огласили приговор «смолинскому маньяку»

В Челябинске поставили точку в судебном процессе о пленении женщин. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, суд признал 52-летнего местного жителя виновным в похищении двух человек, убийстве, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.