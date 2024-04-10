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Кузбасский школьник создал компьютерную игру для профориентации

Кузбасский школьник создал компьютерную игру для профориентации

Борис Ащеулов, одиннадцатиклассник из Беловского городского округа (Кемеровская область), стал разработчиком компьютерной игры, которая помогает старшеклассникам ознакомиться с основными специальностями в сфере открытой добычи угля и сделать правильный выбор в профессиональном плане.

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