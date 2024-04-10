Кузбасский школьник создал компьютерную игру для профориентации

Борис Ащеулов, одиннадцатиклассник из Беловского городского округа (Кемеровская область), стал разработчиком компьютерной игры, которая помогает старшеклассникам ознакомиться с основными специальностями в сфере открытой добычи угля и сделать правильный выбор в профессиональном плане.