Декабрьские изменения: кто получит повышенные пенсии в этом месяце Ирэн ОрлонскаяПо словам профессора Вадима Виноградова, декана факультета права НИУ ВШЭ, основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии