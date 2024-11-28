Декабрьские изменения: кто получит повышенные пенсии в этом месяце Ирэн ОрлонскаяПо словам профессора Вадима Виноградова, декана факультета права НИУ ВШЭ, основные индексации пенсионных выплат в 2024 году уже завершены.