Блинкен обсудил с МИД Египта угрозу эскалации ситуации вокруг Ирана

Global Look Press/Al Drago - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава египетского МИД Самех Шукри обговорили ситуацию вокруг возможного ответного удара иранской стороны по израильской территории.
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