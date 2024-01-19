Политолог Карасев: Киеву придется пригласить Россию на саммит по обсуждению мира

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV заявил, что глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России.
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