День подписчика газеты «Наш край» прошел в Титовском сельском поселении

Продолжается совместная подписная акция редакции газеты «Наш край» и отделения «Почты России». На этой неделе пообщаться с сотрудниками редакции и оформить подписку на следующее полугодие имели возможность жители Титовского сельского поселения.
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