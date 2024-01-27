Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ

Планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 27 января, его слова опубликованы Telegram-канале диппредставительства.
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