ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    "Неожиданно лучшей актрисой не признали Юлию Пересильд за работу космического масштаба". Она исполнитель роли, а не л...«Вызов» отклонен:...
  • Игорь Овчаренко
    Вся эта техника должна уничтожаться  ещё на границе. Там должна быть большая гора металлолома, а не гоняться за каждо...Есть худо — нет д...
  • Юрий
    Да если и сотрудничаем - какое ихнее собачье дело?В Москве отвергли...

Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ

Посол РФ назвал противоречащими здравому смыслу планы США на активы РФ

Планы США конфисковать активы России не только незаконны, но и направлены против здравого смысла. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в субботу, 27 января, его слова опубликованы Telegram-канале диппредставительства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх