Big Data МТС: приморцы теперь планируют путешествия на сервисе "Островок"

МТС с помощью Big Data проанализировала, к каким сервисам чаще всего обращаются приморские туристы, чтобы спланировать свое путешествие и забронировать жилье.
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