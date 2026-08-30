Капитан и еще 7 ответственных лиц задержаны после крушения парома у Кипра

Капитан затонувшего у берегов Кипра пассажирского парома задержан, сообщил премьер непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель.
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