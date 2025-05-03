Названы самые ожидаемые игры 2025 года

Список наиболее ожидаемых компьютерных игр 2025 года опубликовал портал IGN 3 мая. Ранее, 2 мая, американская компания Rockstar Games сообщила о том, что переносит выход шестой части одной из самых продаваемых игр Grand Theft Auto (GTA) на май 2026 года.