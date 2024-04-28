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Русская весна

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«Нет слов! Штурмовиков не хватит!» — истерика киевского пропагандиста после визита на фронт (ВИДЕО)

«Нет слов! Штурмовиков не хватит!» — истерика киевского пропагандиста после визита на фронт (ВИДЕО)

Советник министра обороны Украины, пропагандист и главред портала «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов заявил, что в Киеве говорят одно, а на фронте происходит совершенно другое, обрисовав ситуацию в весьма мрачных тонах.

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