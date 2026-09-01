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Сахар в России подорожал до 85 рублей за килограмм

Сахар в России подорожал до 85 рублей за килограмм

С июня темпы роста цен на сахар ускорились, за последний месяц продукт подорожал на 6,9%, а с начала года — на 25,7%.

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