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Медицина 2.0

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Нейробиолог назвал неожиданные способы сохранить здоровье мозга

Нейробиолог назвал неожиданные способы сохранить здоровье мозга

Компьютерные игры полезны для поддержания когнитивных способностей, считает нейробиолог Ричард Сима. Этот и другие неожиданные способы сохранить здоровье мозга он назвал изданию The Washington Post.

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