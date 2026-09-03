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Контрафронт

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Кения: Ранее сегодня местные источники сообщили, что три человека были убиты и более 1000 голов...

Кения: Ранее сегодня местные источники сообщили, что три человека были убиты и более 1000 голов скота были украдены во время рейда угонщиков скота в районе Ла-Локваар в Накусе, графство Туркана.

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