Мишустин нашел новый драйвер развития Севморпути

Премьер-министр России Михаил Мишустин нашел новый стимул для развития Северного морского пути. Во время рабочей поездки на Дальний Восток 21-25 июля глава правительства поручил проработать проект расширения морской гавани в Магадане.
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