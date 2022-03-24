Споэльстра и Батлер устроили перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра и лидер команды Джимми Батлер устроили словесную перепалку в тайм-ауте матча с «Голден Стэйт» (104:118).

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