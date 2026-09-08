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Минобороны предложило возвращать часть выплаты осужденным контрактникам

Минобороны предложило возвращать часть выплаты осужденным контрактникам

Единовременная денежная выплата военнослужащему, осужденному за уголовное преступление, должна быть возвращена в сумме, соответствующей оставшемуся сроку контракта.

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