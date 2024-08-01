Летное время: в Совфеде призвали ввести регулирование цен на авиабилеты

В Совете Федерации призвали ввести регулирование цен на авиабилеты. Комитет СФ по экономической политике рекомендовал правительству сделать процедуру формирования тарифов более прозрачной, ввести барьер в 20% от себестоимости при формировании цены, а также актуализировать законодательство для предоставления скидок детям в возрасте от 2 до 12 лет в размере 50% от обычного тарифа.