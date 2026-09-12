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Царьград

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«Почему нет?»: в Армении допустили рост платы за военную базу России

«Почему нет?»: в Армении допустили рост платы за военную базу России

Армения может поднять плату за российскую военную базу из-за газа.Глава комиссии по обороне и безопасности парламента Армении Вилен Габриелян не исключил пересмотра арендной платы за российскую военную базу.

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