The Economist: Украина разрабатывает способную достичь Москвы ракету

Украинские власти пытаются возродить ракетную промышленность. В рамках этих усилий уже создана ракета «Трембита», разрабатывается и ее более крупная модель, способная достичь Москвы, сообщил The Economist.
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