Алексей Дюмин и Николай Патрушев назначены помощниками президента

Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрации президента. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Николай Патрушев, который ранее был освобожден с поста секретаря Совета безопасности, назначены помощниками президента, Максим Орешкин стал заместителем руководителя АП.