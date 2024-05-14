Алексей Дюмин и Николай Патрушев назначены помощниками президента

Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрации президента. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Николай Патрушев, который ранее был освобожден с поста секретаря Совета безопасности, назначены помощниками президента, Максим Орешкин стал заместителем руководителя АП.
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