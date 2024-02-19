Крым 24 |Z| Все новости Крыма

❗️ Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за контрабанду психотропных веществ Как сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю, 35-летний житель Симферополя заказал через интернет лекарства, содержащие в своём составе психотропное вещество — модафинил.