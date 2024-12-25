«Ничего святого»: появился ролик работы сотрудников украинского военкомата в образе «святого Миколая»

Тот заменил Деда Мороза – «пережиток советского прошлого» RT опубликовал видеоролик работы сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины, выполняющего роль военкомата, в новогоднем образе «святого Миколая».
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