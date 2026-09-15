Лавров: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов

Возвращение золотовалютных резервов, которые были заморожены Евросоюзом, Россия вернет, с уверенностью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 15 сентября, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины (трансляция велась на странице внешнеполитического ведомства во «ВКонтакте»).
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