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Лавров: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов

Лавров: Россия добьется возвращения замороженных золотовалютных резервов

Возвращение золотовалютных резервов, которые были заморожены Евросоюзом, Россия вернет, с уверенностью заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 15 сентября, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины (трансляция велась на странице внешнеполитического ведомства во «ВКонтакте»).

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