Аксаков: платформенная экономика представляет собой динамично развивающуюся сферу

Платформенная экономика сегодня представляет собой крайне динамично развивающуюся сферу. Об этом «Парламентской газете» заявил глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), комментируя правительственный законопроект, который запрещает маркетплейсам принудительно снижать стоимость товаров за счет продавцов.
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