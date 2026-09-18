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Latvia bars Ovechkin after appearance in pro-Putin ad

Latvia has barred NHL superstar Alexander Ovechkin over appearing in an political ad for Russian President Vladimir Putins' government political .

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