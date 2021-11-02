Уши, лапы, хвост

421 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна
    ГАДЕНЫШИ еще раз для непонятливых. ВАМ НЕНУЖНО ЖИВОТНОЕ ЗАЧЕМ БЕРЕТЕ В ДОМ? ЧТОБЫ ВЫБРОСИТЬ ЗАКОН БУМЕРАНГА НИКТО НЕ ...Кот, брошенный в ...
  • Нина Беспятова
    Мой любит лежать в ванной или в раковине.Зачем кошки стрем...
  • Нина Беспятова
    Согласна, пушистикам обязательно надо уделять внимание.6 ошибок хозяина,...

Кот, брошенный в квартире, наконец-то снова любим – после пяти месяцев ожидания

Кот, брошенный в квартире, наконец-то снова любим – после пяти месяцев ожидания

Кот, которого бросили одного в квартире, счастлив, что его нашли и любят после всего. Little Wanderers NYC В мае этого года нью-йоркским зоозащитникам Little Wanderers NYC сообщили о коте, брошенном в квартире в Маунт-Верноне (штат Нью-Йорк).

Вернуться к статье
33
Обсудить
Виктория Иванова
Бедный котярка, одичал и разучился доверять людям после этих пакостников.
Элеонора Коган
Этих хозяев убить мало. Хорошо,что о красавце Нарнии позаботились добрые люди и он теперь дома и любим!!!!
татьяна
ГАДЕНЫШИ еще раз для непонятливых. ВАМ НЕНУЖНО ЖИВОТНОЕ ЗАЧЕМ БЕРЕТЕ В ДОМ? ЧТОБЫ ВЫБРОСИТЬ ЗАКОН БУМЕРАНГА НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...ВАС ВЫБРОСЯТ ДЕТКИ ЛЮБИМЫЕ ВНУКИ ,,,ХОРОШО ЕСЛИ В ДОМ СТАРОСТИ...МОЖЕТ НА ПОМОЙКУ ИЛИ ТРАССОВЫЕ ТРУБЫ...ПОТОМ ВАМ БУДЕТ ЧТО ВСПОМНИТЬ.ОК,,,

Картина дня

наверх