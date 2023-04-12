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13 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

13 апреля: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

13 апреля – 103 день года, до Нового года осталось 262 дня. Узнать подробности о памятных датах, которые отмечают в этот день, и об их роли для истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы • Ипатиев день • Предки верили, что сегодняшний дождь предскажет сырое лето • Плохой день для одалживания денег – это может сулить финансовые проблемы • По давней традиции люди в Чистый четверг ходят в баню, чтобы укрепить здоровье Родились в этот день • 1883 – дирижёр, композитор, педагог, автор музыки гимна СССР и России Александр Александров • 1904 – русский советский поэт Александр Жаров • 1934 – цирковая артистка, дрессировщица, писательница, народная артистка СССР Наталья Дурова • 1948 – певец, пианист, музыкальный продюсер Михаил Шафутинский • 1952 – советский и российский музыкант, участник группы &quot;Машина времени&quot; Александр Кутиков • 1975 – российская фигуристка, чемпионка мира и Олимпийских игр Татьяна Навка 13 апреля: праздники в России • День мецената и благотворителя • Чистый четверг • Международный день благодарности растениям • Всемирный день рок-н-ролла 13 апреля в истории России • 1830 – закончено составление первого Полного собрания законов Российской империи.

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