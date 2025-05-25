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Парламентская газета

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Подтвердить доход и бронь отеля: как не получить отказ в шенгене

Подтвердить доход и бронь отеля: как не получить отказ в шенгене

В 2024 году россияне обращались за шенгенской визой более 600 тысяч раз. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), чаще всего в шенгене россиянам отказывала Мальта, а одной из самых лояльных стран оказалась Италия.

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