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Качмазов впервые прошел квалификацию на турнире ATP, Котов тоже вышел в основу в Чэнду

319-я ракетка мира Алибек Качмазов вышел в основную сетку турнира ATP в Чэнду. В финальном раунде он обыграл австралийца Ли Ту со счетом 6:4, 6:2.

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