Морской леопард: вершина пищевой цепи Антарктиды

На Северном полюсе всё понятно, там заправляют свирепые белые медведи и огромные моржи. А кто царствует на Южном? Думаете, там только милые пингвинчики сидят на льдинах? А вот и нет! Познакомьтесь с морским леопардом — это главный хищник Антарктики и настоящий Джек-Потрошитель! .