Мадуро рассказал подробности попытки покушения на его жизнь

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Президент Венесуэлы Николас Мадуро на съезде правящей Единой социалистической партии сообщил подробности разоблачения заговора с целью покушения 11 марта на его жизнь, передает телеканал Venezolana de Televisión.
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