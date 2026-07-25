В России рассказали о передавших координаты оружейной выставки офицерах ВСУ

Сведения об оружейной выставке, по которой российские войска нанесли удар, и точные координаты местонахождения пункта сбора высокопоставленных украинских военных могли передать офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своих интересах.
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