ФСБ задержала чиновников в КЧР по делу о хищении 60 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в хищении около 60 млн рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии.