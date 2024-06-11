ФСБ задержала чиновников в КЧР по делу о хищении 60 млн рублей

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в хищении около 60 млн рублей, направленных на развитие сельского хозяйства в Карачаево-Черкесии.
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