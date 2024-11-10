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Царьград

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В зоне СВО погиб ещё один генерал? "Сетка" пошла в атаку

В зоне СВО погиб ещё один генерал? "Сетка" пошла в атаку

В Telegram-каналах и пабликах появилась информация о гибели генерала Павла Клименко. Украинская "сетка" сразу же пошла в атаку, разоблачая высокопоставленного офицера.

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