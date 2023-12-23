Эксперт предупредил россиян о рассылке фейковых писем о доставке

Мошенники перед новогодними праздниками отправляют поддельные письма якобы от службы доставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора направления кибербезопасности "EdgeЦентр" Артема Избаенкова.
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