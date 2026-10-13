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Регионы России

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В Турции найден античный оракул с 56 предсказаниями на греческом

В Турции найден античный оракул с 56 предсказаниями на греческом

Археологи обнаружили в древнем городе Кибире на юго-западе Турции уникальный каменный монумент высотой 1,24 метра с 56 предсказаниями, высеченными на греческом языке.

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