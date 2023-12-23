В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудник Госавтоинспекции Рязанского района в образе самого главного героя зимних сказок вместе с представительницей центра дополнительного образования «Лаборатория безопасности», которая на мгновение превратилась в Снегурочку, посетили учащихся Турлатовской общеобразовательной школы.
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