В Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции приняли участие во Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В рамках традиционной Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» сотрудник Госавтоинспекции Рязанского района в образе самого главного героя зимних сказок вместе с представительницей центра дополнительного образования «Лаборатория безопасности», которая на мгновение превратилась в Снегурочку, посетили учащихся Турлатовской общеобразовательной школы.